شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتجه لتسمية حفتر ومعيتيق كـ"صانعي سلام" فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية أن إيطاليا لديها خطة مختلفة بالنسبة لليبيا، وذلك في ظل رصد تحركات المخابرات الإيطالية مؤخراً.

وترتكز الخطة أولاً وقبل كل شيء على تحديد شخصيتين مختلفتين كصانعي سلام محتملين في ليبيا: نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق للغرب، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر للشرق، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف التقرير أنه في صباح 19 يناير التقى رئيس وكالة المعلومات والأمن الخارجية الإيطالية الجنرال جاني كارافيللي، الجنرال حفتر في بنغازي، وذلك كما فعل في 17 ديسمبر أيضاً.

وأوضح التقرير أنه جرى تم توثيق مقارنة أيضًا بالصور التي انتشرت بعد فترة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تسلط الضوء على تقدم روما حاملة استراتيجيتها الخاصة.