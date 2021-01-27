شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقف الخدمات الداخلية فى المطاعم وتحول الدراسة إلى التعلم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها.
ويسري القرار بدءا من يوم الأحد.
وتشهد حالات الإصابة بكورونا في المملكة الخليجية زيادة منذ ديسمبر. وسجلت البلاد 459 إصابة جديدة اليوم ليرتفع الإجمالي إلى قرابة مئة ألف منذ بدء الجائحة كما سجلت 370 وفاة بالفيروس.
والبحرين بها ثالث أعلى معدل تطعيم للفرد على مستوى العالم وفقا لبيانات موقع (أور وورلد إن داتا) الإلكتروني الذي يديره برنامج بحثي تابع لجامعة أكسفورد.
وتقدم البحرين لمواطنيها تطعيمات مجانية إما بلقاح فايزر/بيونتيك أو بلقاح تصنعه شركة سينوفارم العملاقة للأدوية والمدعومة من الدولة في الصين.
كما أقرت المملكة يوم الاثنين لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 لاستخدامات الطوارئ.