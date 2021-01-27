شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقف الخدمات الداخلية فى المطاعم وتحول الدراسة إلى التعلم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها.

ويسري القرار بدءا من يوم الأحد.