وزير سوري: قانون قيصر يخلق صعوبات جمة لإعادة تأهيل المحطات الكهربائية

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات وزير الكهرباء السوري الذي لفت إلى أن "الوزارة وقعت عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية وستبدأ إحدى الشركات من الدول الصديقة بإعادة تأهيل هذه المحطة التي دمرها ​الإرهاب"​.

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وأكد الزامل أن "الوزارة ستبدأ قريبا بإعادة تأهيل محطة تشرين بالرغم من نقص توريدات الغاز"، مشيرا إلى أن "واردات الغاز انخفضت نتيجة بعض الظروف من 14 مليون متر مكعب لـ8 ونصف مليون متر مكعب".

وبشأن العقوبات أوضح أن "الحصار و​قانون قيصر​ يخلق صعوبات جمة لإعادة تأهيل المحطات المتوقفة بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بالحصول على قطع التبديل والصيانة للمنظومة الكهربائية".

وكشف الزامل أنه "يتم حاليا حفر بعض آبار الغاز وسيتم تزويد المحطات التي تعمل على الغاز بكميات إضافية لافتا إلى أن آبار الغاز و​النفط​ تسيطر عليها العصابات الإرهابية قسد وسيتم السيطرة عليها قريبا ويعود إنتاج ​النفط والغاز​ من تلك المنطقة للدولة السورية".

ووقع ما يسمى بـ "قانون قيصر" من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد، المدعومة، بحسب الولايات المتحدة، من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.