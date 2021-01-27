الشريف الوافي يعلن ترشحه رسميا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوافي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه من المقرر أن يعلن ذلك وبعض التفاصيل في مقطع فيديو اليوم متضمنا بعض ملامح برنامجه.

الشريف الوافي محمد من مواليد مدينة المرج، رجل أعمال وسياسي ليبي مرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، تخرج من المعهد العالي للنفط بمدينة طبرق.

انتخب الوافي عضواً في المؤتمر الوطني عن مدينة المرج في 2012 وتولى رئاسة لجنة الاقتصاد والتجارة بالمؤتمر.

ورشح نفسه لرئاسة المؤتمر في 25 يونيو 2013، بعد أن خسر الجولة الأخيرة في تلك الانتخابات مع نوري أبوسهمين الذي حصل على 96 صوتا مقابل 80 صوتا للوافي.

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وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية ابتداء من يوم 21 إلى يوم 28 يناير الحالي والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن سيتم الترشح والاختيار حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة الماضية، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات وفرنسا، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليا.