السراج يدعو كوريا الجنوبية لاستكمال المشاريع التي تعاقدت عليها في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد اللقاء في مكتب السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، وأكد خلال اللقاء على ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تعاون، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، وفقا "بوابة إفريقيا الإخبارية".

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واعتمد لي سانغ سو سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية كوريا الجنوبية في ليبيا السبت الماضي. وقال السراج، إنه "يتطلع إلى مساهمة كوريا والدول الصديقة في مرحلة البناء والتنمية".

وأشار السراج إلى أن "الوقت أصبح مناسبا لمساهمة الشركات الكورية الجنوبية في هذه المرحلة، وأن تعجل بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة".

ومن جهته، أكد السفير الكوري الجنوبي اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأضاف سو: "الشركات الكورية لها تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في أسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة".