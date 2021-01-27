الصحة العالمية تعلن توريد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر كانون الأول.

