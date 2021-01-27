الحجارة والمولوتوف والرصاص المطاطي أسياد الموقف في طرابلس شمالي لبنان (فيديو وصور)

دبي - محمود عبدالرازق - بدأت المواجهات بعدما حاول عدد من المحتجين اقتحام مبنى سرايا طرابلس الحكومي حيث عمد الجيش اللبناني على إبعادهم وتفريقهم.

ووقعت مواجهات عنيفة على المداخل المؤدية لساحة عبد الحميد كرامي (النور)، استعمل خلالها الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة في محاولة لإبعاد المحتجين الغاضبين الذين عمدوا على رمي الحجارة وقنابل المولوتوف.

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY الحجارة والمولوتوف والمسيل والرصاص المطاطي أسياد الموقف في طرابلس شمالي لبنان، 26 يناير 2021

وحاول عدد من المحتجين حرق مخفر التل الذي يبعد عدة شوارع عن منطقة المواجهات عبر رميه بالزجاجات الحارقة إلا أنهم تراجعوا بعد تدخل سريع للجيش.

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY الحجارة والمولوتوف والمسيل والرصاص المطاطي أسياد الموقف في طرابلس شمالي لبنان، 26 يناير 2021

وانتقلت المواجهات من بعدها إلى الشوارع الداخلية الضيقة للمدينة واستمرت حتى ساعات منتصف الليل قبل أن تنحسر.

وأصيب 45 شخصاً بحسب أرقام الصليب الأحمر اللبناني.