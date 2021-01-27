القوات العراقية تلقي القبض على مطلوب وتضبط كميات كبيرة من السلاح... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الدفاع العراقية بيان جاء فيه "بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة خرجت قوة من لواء المشاة الخامس والخمسين فرقة المشاة السابعة عشرة للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان "وأثناء البحث تم العثور على كدس أعتدة ومتفجرات يحتوي على صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد(12)، صاروخ قاذفة ضد الأشخاص عدد(26)، سلاح قاذفة RBG7، حشوات قاذفة عدد(17)، قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد(63)، اطلاقات BKC عدد (1000) اطلاقة، رمانة يدوية عدد (13)، قناع وقاية، رأس متفجر هاون عدد(40)، صاعق تفجرير رمانة عدد(13)، وسيلة تفجير عدد(9)، بطاريات عدد(6)، علبة تزييت عدد(10)، برميل بلاستك سعة 100 لتر عدد(3)، ناظور قاذفة RBG7، لفة أسلاك معدنية طول 100 متر، مخزن سلاح كلاشنكوف عدد(3)، ترباس مع غطاء بدن كلاشنكوف ، تم رفعها بواسطة الجهد الهندسي للفرقة، وتزامن مع تنفيذ الواجب إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب ضمن قاطع اللواء أعلاه".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في ؤوسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.