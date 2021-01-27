صحيفة كويتية تكشف موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "أكسفورد"

دبي - محمود عبدالرازق - DADO RUVIC

أفادت صحيفة "القبس" اليوم الأربعاء، بأن الدفعة الأولى تصل إلى نحو 200 ألف جرعة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تحصل البلاد على 800 ألف جرعة خلال شهري فبراير/ شباط أو مطلع مارس/ آذار على أبعد تقدير.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنها علمت من مصادرها أن عملية التوريد مرتبطة بموعد اعتماده رسميا حتى يتم تسجيله قبل وصول الدفاعات الأولى منه.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن لقاح "أسترازينيكا" سهل التخزين عند درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، خلافا للقاحات الأخرى، التي لا يمكن تخزينها على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر.

ولفتت إلى أن "اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسببت في إصابات واسعة الانتشار في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، كما أنه يؤمن حماية بنسبة 100 في المئة من الأشكال الخطيرة التي يتخذها فيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 100 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.