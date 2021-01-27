صحيفة كويتية تكشف موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "أكسفورد"

دبي - محمود عبدالرازق - DADO RUVIC
وأوضحت الصحيفة الكويتية أنها علمت من مصادرها أن عملية التوريد مرتبطة بموعد اعتماده رسميا حتى يتم تسجيله قبل وصول الدفاعات الأولى منه.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن لقاح "أسترازينيكا" سهل التخزين عند درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، خلافا للقاحات الأخرى، التي لا يمكن تخزينها على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر.
ولفتت إلى أن "اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسببت في إصابات واسعة الانتشار في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، كما أنه يؤمن حماية بنسبة 100 في المئة من الأشكال الخطيرة التي يتخذها فيروس كورونا.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 100 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.
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