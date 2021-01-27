العراق... مقتل طفلة وإصابة آخرين في انفجار مخلفات حربية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "السومرية نيوز" عن دائرة صحة النجف بيانا قالت فيه إن "طوارئ مستشفى الحكيم استقبلت 3 إصابات (امرأتين وطفلة)، ووفاة طفلة أخرى جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات حربية في منطقة الحولي بمحافظة النجف".

© Sputnik . Iraqi Joint Operations Command

في سياق متصل، قالت خلية الإعلام الأمنى في بيان، يوم أمس الثلاثاء، "نفذت القوات العراقية عمليات تفتيش وتطهير في منطقة العيث، لغرض فرض الأمن والاستقرار".

وأضافت أن "القوات تمكنت من تدمير 10 أوكار و3 مركبات وعبوة ناسفة تم السيطرة عليها"، وبحسب البيان "انفجرت عبوتين ناسفتين أثناء العملية في اثنين من الآليات ولكن دون خسائر بشرية".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.