شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب محافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق، تسجيل هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، فى ناحية سميل بمحافظة دهوك، وقالت الهيئة في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه "تم تسجيل الزلزال صباح اليوم وقد بلغت قوته ( 3،3) درجة فى محافظة دهوك قرب ناحية سميل".

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بما تصدره الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي من بيانات.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قالت إن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب الحدود السورية العراقية، الثلاثاء، ونقلت الوكالة، نقلا عن المركز الوطني للزلازل، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم ضربت منطقة الحدود السورية العراقية داخل الأراضي السورية في جبال منطقة سنجار على بعد 530 كم عن دمشق.