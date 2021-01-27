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الإمارات... قرارات وإجراءات جديدة بشأن إجازة موظف الحكومة المصاب بكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يجب على الموظف المصاب بكورونا، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية، الالتزام بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية:

© REUTERS / STRINGER

أولا: إذا كان الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من التطعيم، فتكون فترة الحجر الصحي/ وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية المختصة في الدولة/ فترة عمل عن بعد، وفق الأصول المقررة بهذا الشأن.

ثانيا: أما إذا لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعتي التطعيم، عندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازته السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، مع التزام الموظف بتأدية أي مهام تكلفه بها جهة عمله، أثناء فترة الحجر الصحي، إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة PCR كل 7 أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم.

كما دعت الهيئة كافة الجهات الاتحادية إلى تزويدها بتقرير أسبوعي عن أعداد الموظفين المصابين والمخالطين وأعداد الموظفين الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19، سواء جرعة واحدة أو جرعتين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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