شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. تقلبات جوية بالسعودية.. معتدل بالكويت وبارد بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية، ​تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، وفى البحرين، سيكون باردًا نسبيًا مع ضباب خفيف في البداية، ومعتدلاَ بوجه عام خلال النهار.

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السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية ​تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من يوم الأربعاء 14-06-1442 هـ / 27-01-2021 م إلى يوم السبت 17-06-1442 هـ / 30-01-2021 م، وتوقع التقرير أن تتأثر أجزاء من مناطق المملكة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

وبحسب بيان الأرصاد من المحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون باردًا نسبيًا مع ضباب خفيف في البداية، ومعتدلاَ بوجه عام خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الكويت

ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة، والصغرى 8 درجات، نهارًا معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، والعظمى 28.