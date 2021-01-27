الحوثي: على أمريكا حظر إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر"، إن "على أمريكا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف، "هذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 شباط"، في إشارة إلى ترخيص الخزانة الأمريكية الذي سمح بالتعامل مع الجماعة لغاية التاريخ ذاته.

وتابع، "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الأطفال والنساء وتدمير اليمن وإجاعته".

وأصدرت الخزانة الأمريكية، الاثنين، رخصة تسمح بإجراء معاملات تشمل جماعة "أنصار الله" اليمنية - المصنفة من إدارة الرئيس السابق منظمة إرهابية - لغاية 26 فبراير/ شباط المقبل. معتبرة أن "المؤسسات المالية الأجنبية لا تخاطر بالتعرض للعقوبات إذا أجرت عن علم أو سهلت صفقة تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل واشنطن".



وفي الـ 11 من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، تصنيف جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية أجنبية، لافتا إلى إدراج ثلاثة من قادة الجماعة، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى المؤيد على قائمة الإرهابيين الدوليين.