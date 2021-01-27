صحيفة: الحريري إلى فرنسا في الأيام المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ينتظر تحديد بعض المواعيد للبت بزيارته لباريس، بعد الجهود التي بذلتها الادارة الفرنسية في المرحلة التي تلت وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض ومضمون الاتصال الذي تم بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
ولفتت المصادر إلى أن "هذه الاتصالات ما زالت قاصرة عن اجتراح المدخل إلى إحياء اللقاءات بين الرئيس عون والحريري للبَت بالصيغة الحكومية من حيث انتهت الاتصالات في شأن التشكيلة التي كان الحريري قد سلمها لرئيس الجمهورية منذ 9 كانون الاول الماضي".
وتم تكليف الحريري برئاسة الحكومة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية، لكن الخلافات السياسية أخرت العملية منذ ذلك الحين.