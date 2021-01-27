شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والولايات المتحدة يبحثان التعاون فى مجال مكافحة الإنتشار النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الاجتماع المشترك بين المغرب والولايات المتحدة حول التعاون في مجال الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل والذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية، "عن بعد"، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 29 يناير الجارى.