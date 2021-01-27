شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم يختتم زيارة للكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، زيارته لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي استمرت يومين، وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن بوقدوم التقى خلال زيارته للكونغو بالرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، حيث نقل له رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما أجرى محادثات مع نظيرته تومبا نــزيــزا ماري.

وتأتي زيارة بوقدوم إلى كينشاسا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودراسة سبل ووسائل تطوير التعاون بين البلدين ، وكذلك في إطار التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتولى الرئاسة المقبلة للاتحاد الإفريقي.