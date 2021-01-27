شكرا لقرائتكم خبر عن التربية الكويتية: لا عودة للدراسة التقليدية والفصل الثانى "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تأمل فيه وزارة التربية بالكويت عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عطلة منتصف العام الدراسى، كشفت صحيفة الأنباء الكويتية أن المؤشرات تؤكد انه لا عودة للدراسة التقليدية في ظل الظروف الحالية وعدم الانتقال إلى المرحلة الخامسة، مشيرة الى ان الدلائل تشير الى استمرار العملية التعليمية بنظام التعلم عن بُعد (أونلاين) فى الفصل الدراسى الثانى.

وذكرت الصحيفة انه لا يمكن العودة لمقاعد الدراسة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، إضافة الى دخول سلالة جديدة للوباء شلت معظم دول العالم، مشيرة الى ان السلطات الصحية أعلنت مرارا أنه لا يمكن العودة للحياة الطبيعية دون تطعيم 65% من سكان الكويت، لافتة الى استحالة تطعيم مليونين خلال شهر وهي الفترة المتبقية لعطلة منتصف العام الدراسي والتي ستنتهي يوم 24 فبراير المقبل.