عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترافات صادمة بأشهر قضية اغتصاب جماعي في مصر

الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365

عادت قضية الاغتصاب الجماعي المعروفة إعلاميا في مصر بـ"فتاة فيرمونت" إلى الواجهة مرة أخرى، بعد اعترافات صادمة أدلى بها أحد المتهمين.



وقال المتهم "أ. ز" خلال تحقيقات النيابة العامة إنه حضر حفلا في فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالعاصمة المصرية القاهرة مع صديقته "ع. س"، بتاريخ واقعة اغتصاب الفتاة.

وأكد أنه كان يعلم أن منظم الحفل هو "أ. ج"، وتراوحت أعداد الحاضرين للحفل ما بين 30 إلى 50 شخصاً، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف أن منظم الحفل معتاد على تنظيم حفلات "جنس جماعي ومخدرات"، وسبق أن شارك في مثل هذه الحفلات.

وأشار إلى أنه توجه مع صديقته إلى إحدى غرف الفندق وكانت تضم المتهمين باغتصاب الفتاة، وهم "ع. ح"، و"ع. ف"، و"خ. م"، و"عمر. ح"، و"أ. س"، وكانوا جميعا فاقدين للوعي تحت تأثير الخمور.

وتابع: "تركت أنا وصديقتي الغرفة، وفي اليوم التالي عرفت من المتهمين أنهم أقاموا علاقة جنسية جماعية".

واستكمل: "عرفت بواقعة اغتصاب الفتاة أثناء سفري، وتوقعت أن يكون المتهمون المذكورون وراء الواقعة".

وكان حمادة الصاوي، النائب العام المصري، أمر بالتحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، بعد بلاغ من المجلس القومي للمرأة وشكوى قدمتها فتاة تتهم فيها بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة.

وأمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة وعددهم 7 بعدما تبين هروب بعضهم فأمرت بملاحقتهم دوليا، إثر الضجة الواسعة التي شغلت الرأي العام.