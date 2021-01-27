شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الشارقة الفلكى يسجل حدثا فلكيا نادرا على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المرصد الفلكى بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك اصطداماً متسلسلا لأجسام نيزكية على سطح القمر وذلك فى 18 يناير الجارى، وقال مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمى، إنه تم رصد هذه الاصطدامات باستخدام تلسكوب رصد الضربات النيزكية على سطح القمر التابع لمرصد الشارقة الفلكى، والذي يتكون من قبة بارتفاع ثلاثة أمتار مزودة بتلسكوب مقاس 14 بوصة إلى جانب العديد من الأدوات الحساسة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأشار الى أهمية تلسكوب رصد الضربات النيزكية على سطح القمر، الذي يقوم بعملية الرصد الأرضى للجزء المظلم من القمر لتحديد معدلات وأحجام النيازك الكبيرة التي تضرب سطح القمر.



ويختص هذا المرصد برصد الاصطدامات النيزكية على سطح القمر بهدف تعزيز الفهم بتأثيراتها على الرحلات والمهمات الفضائية والتي بدورها تساعد على حماية وتمكين الرحلات الفضائية المأهولة برواد الفضاء، ومن خلال رصد مثل هذه الظواهر يفتح المجال لدراسة أنواع وتأثيرات مثل هذه الاصطدامات على سطح القمر وكيفية تكون الفوهات القمرية على مر مليارات السنين.