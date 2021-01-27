عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضيحة فيسبوك.. أرقام هواتف المستخدمين معروضة للبيع

الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365

على موقع تليجرام، تم رصد محاولة بيع أرقام هواتف تابعة لمستخدمي فيسبوك، عبر أحد الحسابات الخاصة.



ورغم أن البيانات قديمة وتعود إلى عدة سنوات، إلا أنها لا تزال تمثل خطرًا على الأمن السيبراني والخصوصية لأولئك الذين قد يتم الكشف عن أرقام هواتفهم.

وقالت فيسبوك: إن البيانات تتعلق بثغرة أمنية قامت الشركة بإصلاحها في شهر أغسطس 2019.

ووفق موقع "زا فيرج" قام أحد النشطاء على تليجرام برصد عملية بيع بيانات تعود لحوالي 533 مليون شخص عبر هذا الحساب الخاص.

وأوضح الموقع، أن ألون جال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الأمن السيبراني Hudson Rock كشف في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر عن عملية البيع تلك.

وأضاف، أن الأمر يتطلب مهارة خاصة في هذا المجال، للوصول لبيانات مفيدة من هذا الكم من البيانات المسربة وأرقام الهواتف.

وتم طرح البيانات عبر عملية البيع على حساب تليجرام الخاص بتكلفة 20 دولارا للرقم الواحد، و5000 دولار للراغبين في شراء مجموعة كبيرة من الأرقام.

واستمرت عملية بيع هذه البيانات حتى انتهت في يوم 12 من شهر يناير الجاري.