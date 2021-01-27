مستشار الرئيس المصري: لا يوجد عدالة في توزيع لقاح كورونا حول العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع: "لكن حدث تحسن فى عدد الحالات الإيجابية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري على مستوى الدولة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال تاج الدين: "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أقرت بتنويع مصادر لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك 90 مليون جرعة لقاح خرجت من الشركات المنتجة للقاحات".

وأوضح أنه "لا يوجد إنتاج كاف من اللقاحات ولا يوجد عدالة في التوزيع حول العالم"، مضيفا: "هناك اتفاقيات مع الجانب الصيني والروسي على استيراد لقاح فيروس كورونا منهما".

وقال مستشار الرئيس المصري: "تطعيمات الأطقم الطبية اختيارية، وهذا لا يعني عدم ثقة في اللقاحات، لكن هناك أشخاص يخافون من المجهول"، مضيفا: "سآخذ اللقاح عند توافره".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 100 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.