بسبب 7 بقرات... أزمة بين رعاة لبنانيين والجيش الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك بعد أن اتهم رعاة في قرية "الوزاني" اللبنانية جنود إسرائيليين، بأخذ الأبقار التي تتنقل بحرية منذ عقود في مراعيها قرب الحدود المتنازع عليها، بحسب "رويترز".

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وذكر رعاة القرية أن الجنود أخذوا سبع بقرات بعد أن دخلت يوم الأحد، في المنطقة الرمادية بين سياج يفصل البلدين و"الخط الأزرق" الذي يشكل الحدود التي عينتها الأمم المتحدة.

وقال كمال الأحمد، وهو أحد الرعاة بالقرية إنه فقد ثلاث بقرات، مشيرا أن الأبقار ترعى في هذه المنطقة منذ أكثر من عقدين وهذه هي المرة الأولى التي "يأخذها أحد".

في المقابل قال مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين لم يأخذوا الأبقار، مشيرا إلى أن البقرات عبرت السياج والخط الأزرق، ليتم بعد ذلك إغلاق البوابة.

وأوضح في بيان أن الأبقار التي لا تزال داخل الأراضي الإسرائيلية سوف تعاد من خلال السلطات المختصة.

ويقدر ثمن البقرة نحو 2000 دولار، وهو ما يعني إن فقدان إحداها خسارة كبيرة للمزارعين الذين يعانون من تداعيات الأزمة المالية في لبنان.

يذكر أن لبنان في حالة نزاع مع إسرائيل حول جدار حدودي، شرعت تل أبيب في بنائه في 2018 وحول منطقة بحرية على حافة ثلاثة بلوكات طاقة لبنانية (مجمعات) قبالة الساحل اللبناني.