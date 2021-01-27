شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يوافق على التعديل الوزارى.. والمشيشى: نصغى للشباب المُحتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت البرلمان التونسي بالموافقة على تعديلات التشكيل الوزاري للحكومة التونسية، بحسب خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فيما قال هشام المشيشى، رئيس الحكومة التونسية، إن الاحتجاجات الشرعية حق لن تقبل الحكومة العودة فيه، متابعًا: لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب، وحريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل: سنصغي للشباب المحتج ونتصدى للتخريب، ونثق في مؤسسات الدولة وفي القضاء لينظر في شبهات الفساد، ولم أفقد الأمل في الدولة ومؤسساتنا لا زالت صامدة.

وفى وقت سابق حاول رئيس الوزراء التونسى تبرير التعديلات الحكومية الأخيرة وسط اشتعال المظاهرات في محيط البرلمان التونسى، حيث أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، أنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن، طوقت قوات الأمن التونسية محيط البرلمان، لمنع مظاهرات مرتقبة مناوئة للحكومة ولحركة النهضة أمام مبنى البرلمان.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، إنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن.

وفى وقت سابق حاول رئيس الوزراء التونسى تبرير التعديلات الحكومية الأخيرة وسط اشتعال المظاهرات في محيط البرلمان التونسى، حيث أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، أنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن، طوقت قوات الأمن التونسية محيط البرلمان، لمنع مظاهرات مرتقبة مناوئة للحكومة ولحركة النهضة أمام مبنى البرلمان.