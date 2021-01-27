شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يلاحق المخلين بالأمن فى الأسواق الداخلية بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن الوكالة الوطنية اللبنانية تأكيدها أن الجيش اللبناني لا يزال يلاحق المخلين بالأمن فى عمق الأسواق الداخلية لطرابلس.

وفى وقت سابق اشتعلت المظاهرات في مدن لبنانية، اعتراضا على إجراءات الإغلاق بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، فيما نشبت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، فيما تستمر الإصابات بالفيروس المستجد في لبنان.

وكشفت تقارير إعلامية، أن مدينة طرابلس شهدت احتجاجات عنيفة ومواجهات حادة لليوم الثاني على التوالى بين المتظاهرين الذين يرفضون تمديد حالة الإغلاق العام الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا على وقع التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه المدينة من جهة، وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى، فيما تحولت شوارع مدينة طرابلس، لا سيما المحيطة بساحة النور (ساحة عبد الحميد كرامي) والتي تعد منطقة التظاهر المركزية منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، إلى ساحة للاشتباكات والكر والفر، بعدما حاولوا اقتحام سراي طرابلس الحكومي ونجاح بعضهم في تسلق الأسوار قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب والجيش.