شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 337 أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 467493، كما سجلت الوزارة 15 وفاة انخفاضا من 22 أمس ليصل مجمل الوفيات إلى 8187.

وتعافى 1351 ليصل مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد إلى 444823.

وبدأ المغرب في توزيع جرعات لقاح كوفيد-19 على مختلف المدن والمناطق لبدء حملة تطعيم هذا الأسبوع، بعد تسلمه مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا المصنّع في الهند. ومن المتوقع أن يحصل غدا الأربعاء على 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لتطعيم 25 مليون شخص يشكلون أربعة أخماس عدد سكان البلاد.