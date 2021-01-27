شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر: ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد المحافظات السنية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زعيم التيار الصدرى في العراق، مقتدى الصدر، وجود ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب، موضحا أن هؤلاء تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب، وأن ذلك يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال زعيم التيار الصدري في العراق،: قد تنتفع من ذلك بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو السني، لافتا إلى ضرورة أن يكون التنافس الانتخابي تنافسا على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية، بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل ولمن له مآرب أخرى.

وأوضح زعيم التيار الصدري في العراق، أنه من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات، والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف.