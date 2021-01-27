شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة اللبنانية الرسمية: محتجون يقطعون الطريق العام فى العين بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء الثلاثاء، عن قطع طريق بعلبك - القاع الدولية بالإطارات المشتعلة من قبل محتجين في بلدة العين.

واشتعلت المظاهرات في مدن لبنانية، اعتراضا على إجراءات الإغلاق بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، فيما نشبت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، فيما تستمر الإصابات بالفيروس المستجد في لبنان.

وكشفت تقارير إعلامية، أن مدينة طرابلس شهدت احتجاجات عنيفة ومواجهات حادة لليوم الثاني على التوالى بين المتظاهرين الذين يرفضون تمديد حالة الإغلاق العام الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا على وقع التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه المدينة من جهة، وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى، فيما تحولت شوارع مدينة طرابلس، لا سيما المحيطة بساحة النور (ساحة عبد الحميد كرامي) والتي تعد منطقة التظاهر المركزية منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، إلى ساحة للاشتباكات والكر والفر، بعدما حاولوا اقتحام سراي طرابلس الحكومي ونجاح بعضهم في تسلق الأسوار قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب والجيش.

ورشق المحتجون القوى الأمنية وقوات الجيش اللبناني بالحجارة والأدوات الصلبة والألعاب النارية، ورددوا الهتافات المناهضة للسلطة والقوى السياسية اللبنانية، على خلفية تمديد حالة الإغلاق العام وتداعياتها الاقتصادية عليهم، ومطالبين بإطلاق سراح الشباب الذين ألقي القبض عليهم أمس خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

من جانبها أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، إصابة 20 شخصا في مواجهات مع قوات الأمن في طرابلس اللبنانية، كما أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إصابة 4 من عناصر الجيش اللبناني وعنصر أمن بعد مواجهات طرابلس.