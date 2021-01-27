شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: الإرهاب حاول خائبا اختراق الأطواق الأمنية لبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن الإرهاب حاول خائبا اختراق الأطواق الأمنية لبغداد قبل أن ينفذ جريمته في ساحة الطيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

ولفت مصطفى الكاظمي، إلى أن هناك محاولات لإشاعة الفوضى عبر انتحال تقييمات أمنية غير واقعية.

وقبلها أعلن العراق عن مقتل عدد من الإرهابيين بغارتين على الطريق بين الثرثار وصلاح الدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، إن الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة. وأضاف الكاظمى أن الإرهاب يواصل تهديد العراقيين بلا تمييز.