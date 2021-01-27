شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و 83 وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 200 ألف و662 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و370 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2255 حالة من الإصابة بفيروس كورونا.. مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و809 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 420 حالة، إلى جانب 157 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.