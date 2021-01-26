فرنسا تدعو أمريكا للتعامل بمزيد من الواقعية مع "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن تحتاج إلى اتباع نهج أكثر واقعية في التعامل مع الجماعة اللبنانية، بحسب "رويترز".

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واعتبر المسؤول الفرنسي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك أولويات يمكن لباريس وواشنطن متابعتها معا، لبنان.

وأشار إلى أن الأولوية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي تشكيل حكومة لبنانية يمكنها الاستمرار في العمل بفاعلية.

ويدفع ماكرون بجهود دولية من أجل إنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية (1975 و1990).

وقام ماكرون بزيارة لبنان مرتين عقب وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي، أسفر عن دمار واسع في العاصمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم لتشكيل حكومة انتقالية جديرة بالثقة.

وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ساندت مبادرة ماكرون، إلا أنها اعترضت على أن تشمل "حزب الله" الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وحتى الآن لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الملف اللبناني.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على "حزب الله" لقطع التمويل الدولي عنه، وذلك بموجب قانون منع التمويل الدولي في 2015 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وكان بايدن حينها نائبه.