شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية توافق على مبادرة الصحة العالمية لتأمين اللقاح الآمن ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الحكومة السورية على الانضمام لمبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق على انضمام سوريا لمبادرة "كوفاكس" عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرا أن ذلك تم "بعد حل بعض النقاط العالقة" لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنها كلفت وزارة الصحة السورية اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، مؤكدة على التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.