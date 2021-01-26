شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يمنع محتجين من الدخول إلى السرايا فى مدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت قوات الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المتظاهرين من قطع الطريق في ساحة النور بمدينة طرابلس شمال لبنان وحاولة دخول السرايا، وذلك بعد احتجاج المئات من المواطنين على تردى الأوضاع المعيشية وقرار تمديد الإقفال العام.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية إقدام المحتجين على قطع الطريق بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الإقفال العام، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي اللبنانية المكلفة بحماية السرايا.

وحاول المتظاهرون اللبنانيون الدخول إلى سرايا مدينة طرابلس وقاموا برمي الحجارة بشكل عشوائي على ساحة السرايا؛ للمطالبة بالإفراج عن المحتجين الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات ليل أمس الإثنين.

وتسلق عدد من المحتجين اللبنانيين سطح غرفة التفتيش الملاصقة لمدخل السرايا في مدينة طرابلس، بعد أن أزالوا الشريط الشائك ورشقوا عناصر القوى الأمنية داخل السرايا بالحجارة.

وأبعد عناصر الجيش اللبناني المحتجين ومنعهم من الدخول إلى السرايا.