شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 من عناصر الجيش اللبنانى وعنصر أمن بعد مواجهات طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 20 شخصا في مواجهات مع قوات الأمن في طرابلس اللبنانية.

كما أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إصابة 4 من عناصر الجيش اللبناني وعنصر أمن بعد مواجهات طرابلس.

وفى وقت سابق شهدت مدينة طرابلس (شمالي لبنان) احتجاجات عنيفة ومواجهات حادة لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين الذين يرفضون تمديد حالة الإغلاق العام الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا على وقع التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه المدينة من جهة، وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى.