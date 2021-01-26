شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 867 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 867 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 467493 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت بلغ 4840461 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 8187، كما تم تسجيل 1351 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 444823.