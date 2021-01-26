شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: الاتفاق مع أسترازينيكا على توفير مليوني جرعة من اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنه تم الاتفاق مع أسترازينيكا على توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 615 ألفا و380.

وأشارت الصحة العراقية - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إلى أنه تماثل للشفاء (1625) حالة من فيروس كورونا، كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة.