شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اليمن لا يتحمل أى تعطيل للنشاط التجارى فى ظل تعرض الملايين للمجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن اليمن لا يتحمل أي تعطيل للنشاط التجاري في ظل تعرض الملايين للمجاعة، وفقا لمصادر إعلامية.

ولا تزال الإدانات الواسعة لهجمات الحوثيين الصاروخية والتي تمكنت قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها أمس تتوالى، وسط تساؤلات حول تأثير تلك الهجمات على القرار الامريكى السابق إعلانه من قبل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بإدراج جماعة الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفرضت عقوبات على ميليشيا الحوثي، وصنفتها منظمة إرهابية، كما أدرجت 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، ولكن العقوبات التى اشتملها القرار لم تنفذ حتى الآن .