شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص خلال مواجهات بين محتجين على الإغلاق بسبب كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شخص خلال مواجهات بين المحتجين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا والقوى الأمنية في مدينة طرابلس اللبنانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأطلق الأمن اللبناني في طرابلس الغاز المسيل للدموع بغزارة لتفريق المحتجين الذي يرشقون عناصره بالحجارة.

وفى وقت سابق قطع متظاهرون عدد من الطرقات الرئيسية في لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل.