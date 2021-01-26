اخبار الخليج

بقبلة على رأس الملك سلمان... سفير الإمارات في السعودية يعلن انتهاء عمله في المملكة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قدم ابن نهيان الشكر للسعودية حكومة وشعبا، وأثنى على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وفي أولي تغريداته التي أرفق معها صورة له وهو يقبل رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ، الأمير ، قال الشيخ شخبوط بن نهيان: "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيراً لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم".

وتابع في تغريدة مرفقة بصورة لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك سلمان بن عبد العزيز، وهما يمسكان بأيدي بعضهما: "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي، العلاقة الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

واختتم الشيخ شخبوط بين نهيان تغريداته على "تويتر" قائلا: "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا