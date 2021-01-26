شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا لقوات التحالف فى سامراء شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن عبوة ناسفة انفجرت فى رتل لقوات التحالف الدولى بسامراء شمال بغداد.

وقبلها نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر أمنية عراقية، تأكيدها إعدام 3 أشخاص فى العراق بتهم الإرهاب.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس العراقى برهم صالح، الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الرئيس صالح التقى رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عددًا من وجهاء الطائفة.