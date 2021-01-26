شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التركية تعتدى بالمدفعية على بلدة عين عيسى بريف الرقة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية، اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقا من نقاط انتشارها بريف الرقة الشمالي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها اعتدوا بالمدفعية على أطراف بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.

وكان قد أُصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، في وقت سابق من اليوم، جراء تفجير انتحاري إرهابي وسط مدينة تل أبيض التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي بريف الرقة الشمالي.

وتشهد مناطق انتشار الاحتلال التركي حالة من الفوضى والانفلات الأمني والاقتتال بين التنظيمات الإرهابية بسبب الخلاف على النفوذ والمسروقات.

ومنذ بداية احتلالها عددا من القرى والبلدات والمدن بريفي الرقة والحسكة الشماليين في أكتوبر 2019 اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق منطلقا لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.