شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يبحث مع أمين التعاون الخليجى تفعيل الحوار الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، خطوات تفعيل الحوار الاستراتيجي بين المملكة ودول المجلس التي أكدت قمة "العُلا" استراتيجية العلاقات بينها، وأولويات التعاون في المرحلة المقبلة في اجتماع ثنائي تمهيدًا للقاء وزراء الخارجية في سياق الحوار الاستراتيجي الأردني الخليجي، كما اتفقا على أن تكون أولويات التعاون في المرحلة المقبلة في قطاعات الصحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل، إضافة إلى التبادل التجاري والاستثمار.

وذكرت وكالة الأنباء الأرنية "بترا" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء ضرورة ترجمة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكة ودول الخليج العربي تعاوناً عملياً ملموساً يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الطبيعي بينهم.

واستعرضا الجانبان مخرجات قمة "العُلا" وتوصيتها دعم الاستقرار وتعزيز التنمية في المملكة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ومجلس التعاون، ومخرجات اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بين المملكة ودول مجلس التعاون الذي عقد عبر آلية التواصل المرئي هذا الأسبوع تمهيداً للقاء وزراء خارجية المملكة ودول مجلس التعاون، ولإطلاق فرق العمل القطاعية المشتركة.

وثمن الصفدي مواقف دول الخليج الداعمة للأردن ومسيرته التنموية، وأكد وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في مواجهة جميع التحديات.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، حرصه على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المجلس والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان مع سفراء دول المجلس لدى الأردن، حيث تم استعرض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.. وأكد الحجرف أهمية البيان الختامي لقمة العلا في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية في الأردن.

وأشار الحجرف إلى أن دول مجلس التعاون تكن تقديرا كبيرا للأردن، وهناك تطلع دائم إلى تعزيز هذه العلاقات.

وجاء الاجتماع في إطار زيارة الأمين العام لمجلس التعاون للأردن، بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد أهمية دعم أطر التعاون بين مجلس التعاون والأردن في مختلف المجالات.