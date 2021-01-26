شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث هاتفيا مع الرئيس العراقى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى هاتفيا مع الرئيس العراقى برهم صالح العلاقات الثنائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما بحث ولى العهد السعودى مع الرئيس العراقى أعمال مجلس التنسيق بين البلدين.

وفى وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات ضاعف أصوله إلى 1,8 تريليون ريال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، فى كلمة له، أن صندوق الاستثمارات ساهم فى تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودى، وأوضح الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا فى الاقتصاد السعودى.