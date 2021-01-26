شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 243 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 243 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و97 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2871 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 72 ألفا و336 حالة، بعد شفاء 193 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.