تركي آل الشيخ يستقبل أميرا سعوديا في مناسبة خاصة بالرياض... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وزار الأمير عبد الرحمن بن مساعد فعالية "أوايسيس الرياض" الترفيهية، الذي كان افتتحه تركي آل الشيخ قبل أسبوع، كما حرص بن مساعد خلال زيارته على حضور افتتاح مطعم المطرب السعودي، عبادي الجوهر.

وشارك تركي آل الشيخ مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من زيارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد للفعالية الترفيهية، وقال إنه تشرف باستقباله، وتمنى أن يكون استمتع بالمكان كما استمتع هو برؤيته وزيارته.

كما نشر آل الشيخ صورا له مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد والفنان عبادي الجوهر خلال افتتاح مطعمه في فعالية "أوايسيس الرياض".

من جانبه، غرد الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر "تويتر" عن زيارته لمشروع "أوايسيس الرياض"، قائلا: "أكرمني أخي الغالي "أبو ناصر" تركي آل الشيخ بدعوة على العشاء في أوايسس المكان الجميل والمختلف، شكرا يابو ناصر لا عدمت محبتك وكرم خلقك ولا عدمنا أفكارك وعملك المميز".

​وتقام فعالية "أوايسيس الرياض" على مساحة كبيرة في إحدى المناطق البرية الواقعة شمال مدينة الرياض، وتضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة في الهواء الطلق، منها حفلات غنائية وألعاب رياضية، وأنشطة تناسب مختلف الزوار، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر المطاعم العالمية الراقية، وخيام فاخرة لقضاء أجمل السهرات والأوقات.