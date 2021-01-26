شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين: الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا تستند إلى أسس راسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب الملك ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البحرين والولايات المتحدة تستند إلى أسس قوية وراسخة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة فى المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.