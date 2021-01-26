شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية للجيش الأمريكى بأفريقيا: نسعى لشراكة حقيقية مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا، أنها تسعى لشراكة حقيقية مع السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان جمعة كندة، مستشار رئيس الحكومة السودانية، قد قال إن الجيش السودانى ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا، وأضاف رئيس الحكومة السودانية، أن إثيوبيا تحاول تحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع، متابعا: نرفض أى حديث عن نزاع حدودى أو ترسيم الحدود، الجيش السوداني لم يدخل إلى الأراضي الإثيوبية، موضحا أن الجيش السودانى ينتشر ضمن أراضيه وليس في أراض متنازع عليها.

ورفض مستشار رئيس الوزراء السوداني في تصريحات لقناة العربية أي حديث عن نزاع حدودي أو ترسيم الحدود.