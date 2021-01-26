مفتى القدس يدين منع أعمال الترميم فى المسجد الأقصى

القاهرة - سامية سيد - أدان المفتى العام للقدس رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطينى الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك والتي تشرف عليها لجنة الإعمار في مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس.

كما أدان مفتي القدس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - منع سلطات الاحتلال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف هما للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيهما أحد، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.



وعلى الصعيد ذاته، حذر الشيخ محمد حسين من مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس إلى كنيس يهودي ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيطه من 28 إلى 56 وحدة استيطانية، وذلك ضمن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس كل ما هو عربي إسلامي فيها، مطالبين المنظمات الدولية كافة بما فيها اليونسكو بضرورة أخذ مواقف حازمة وصارمة ضد الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومستوطنوها ضد المسجد الأقصى المبارك ورواده المسلمين، وعدوانها المتواصل ضد المساجد والكنائس الفلسطينية.