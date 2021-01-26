شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى الأسبق يُثمّن المساعدات المصرية عقب انفجار ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن الرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميل، المبادرات الإغاثية التي سبق وأطلقتها مصر دعما للبنان ومساندة له، في مواجهة تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني الأسبق لسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، اليوم /الثلاثاء/، والذي تطرقا خلاله إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية التي يشهدها لبنان والوضع في المنطقة.

من ناحية أخرى، دعا الجميل إلى سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بمنأى عن المحاصصات، وأن تكون الحكومة المرتقبة قادرة على مجابهة التحديات ومخاطر المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي من جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء منذ 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرُض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة من جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.