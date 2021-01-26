اخبار الخليج

الأردن يسجل 9 وفيات و943 إصابة كورونا جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 322,241 حالة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وارتفع عدد الحالات النشطة حاليّاً إلى 7988 حالة، وعدد الوفيات في المملكة إلى 4248 حالة.
كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 31 حالة أخرى، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 408 حالات.
وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن عدد حالات الشفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1122 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 310,005 حالات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا