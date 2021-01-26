شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 9 وفيات و943 إصابة كورونا جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 322,241 حالة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وارتفع عدد الحالات النشطة حاليّاً إلى 7988 حالة، وعدد الوفيات في المملكة إلى 4248 حالة.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 31 حالة أخرى، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 408 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن عدد حالات الشفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1122 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 310,005 حالات.